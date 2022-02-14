Кларенс-хаус поделился неутешительной новостью: речь о герцогине Корнуольской

На прошлой неделе стало известно, что принц Уэльский Чарльз получил положительный тест на COVID-19, а сейчас такой же результат и у его супруги Камиллы.

Сегодня Кларенс-хаус подтвердил, что герцогиня Корнуольская тоже дала положительный тест на COVID-19. Королевская семья заявила, что Камилла самоизолируется и продолжает следовать указаниям правительства.

Напомним, в прошлый четверг герцогиня провела мероприятия в западном Лондоне, побывав в центре помощи жертвам сексуального насилия. Это одна из важнейших тем, которой супруга принца Уэльского уделяет много внимания. Тогда тест герцогини был отрицательным.

Герцогиня Корнуольская на мероприятии на прошлой неделе / Getty Images

Визит состоялся через несколько дней после того, как было подтверждено, что ее муж, принц Уэльский, заразился коронавирусом во второй раз. Камилла болеет впервые, однако не известно ничего о ее самочувствии сейчас.

Также известно, что 95-летняя королева Елизавета II находится под наблюдением медиков, поскольку контактировала с принцем Чарльзом накануне того, как он дал положительный тест. Дворец сообщил, что оперативных комментариев о состоянии здоровья Ее Величества предоставлено не будет.

Герцогиня Корнуольская и принц Чарльз / Associated Press

Напомним, на прошлой неделе мы сообщали, что положительный тест на COVID-19 получили король Испании Филипп VI и королева Дании Маргрете II.

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