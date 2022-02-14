Кларенс-хаус поделился неутешительной новостью: речь о герцогине Корнуольской

На прошлой неделе стало известно, что принц Уэльский Чарльз получил положительный тест на COVID-19, а сейчас такой же результат и у его супруги Камиллы.
Сегодня Кларенс-хаус подтвердил, что герцогиня Корнуольская тоже дала положительный тест на COVID-19. Королевская семья заявила, что Камилла самоизолируется и продолжает следовать указаниям правительства.
Напомним, в прошлый четверг герцогиня провела мероприятия в западном Лондоне, побывав в центре помощи жертвам сексуального насилия. Это одна из важнейших тем, которой супруга принца Уэльского уделяет много внимания. Тогда тест герцогини был отрицательным.
Визит состоялся через несколько дней после того, как было подтверждено, что ее муж, принц Уэльский, заразился коронавирусом во второй раз. Камилла болеет впервые, однако не известно ничего о ее самочувствии сейчас.
Также известно, что 95-летняя королева Елизавета II находится под наблюдением медиков, поскольку контактировала с принцем Чарльзом накануне того, как он дал положительный тест. Дворец сообщил, что оперативных комментариев о состоянии здоровья Ее Величества предоставлено не будет.
Напомним, на прошлой неделе мы сообщали, что положительный тест на COVID-19 получили король Испании Филипп VI и королева Дании Маргрете II.
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