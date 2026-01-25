ТСН в социальных сетях

Княгине Шарлин исполнилось 48: дворец Монако поделился новым фото

Княгиня Монако Шарлин вчера отпраздновала 48-летие, а дворец поделился новым снимком именинницы.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлин

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Фотография, выбранная для поздравительного сообщения, была выбрана случайно. Она была сделана во время торжественного ужина, посвященного десятой годовщине Формулы E в Княжестве. Это важное событие в Монако вновь привлекло внимание к стране и крупным международным соревнованиям.

В подписи дворец поделал княгине счастливого дня рождения.

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

«С Днем рождения, Ее Светлейшее Высочество принцесса Шарлин! 🎂», — пишет дворец.

Шарлин одета в светлый наряд, ее волосы собраны в низкую прическу, в ушах серьги с бриллиантами, а на лице лаконичный макияж.

Мы также собрали для вас десять интересных фактов о жизни монакской княгини.

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Княгиня Шарлин / © Getty Images

