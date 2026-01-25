- Дата публикации
Княгине Шарлин исполнилось 48: дворец Монако поделился новым фото
Княгиня Монако Шарлин вчера отпраздновала 48-летие, а дворец поделился новым снимком именинницы.
Фотография, выбранная для поздравительного сообщения, была выбрана случайно. Она была сделана во время торжественного ужина, посвященного десятой годовщине Формулы E в Княжестве. Это важное событие в Монако вновь привлекло внимание к стране и крупным международным соревнованиям.
В подписи дворец поделал княгине счастливого дня рождения.
«С Днем рождения, Ее Светлейшее Высочество принцесса Шарлин! 🎂», — пишет дворец.
Шарлин одета в светлый наряд, ее волосы собраны в низкую прическу, в ушах серьги с бриллиантами, а на лице лаконичный макияж.
Мы также собрали для вас десять интересных фактов о жизни монакской княгини.