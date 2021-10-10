Княгиня Монако Шарлин перенесла еще одну операцию

Княгине Шарлин предстояло пройти еще одну операцию перед ее возвращением в Монако.

В пятницу, 8 октября, Ее Высочество должна была снова вернуться в госпиталь, чтобы ей сделали последнюю операцию. Шарлин, напомним, лечит инфекцию лор-органов с июня и уже перенесла несколько оперативных вмешательств.

В заявлении ее фонда говорилось: "Ее Светлость принцесса Монако Шарлин будет помещена под общий наркоз перед последней процедурой, которая состоится сегодня. Фонд принцессы Монако Шарлин желает ей всего наилучшего в этой последней операции и в процессе ее выздоровления".

Княгиня Шарлин / Associated Press

43-летняя супруга князя Альбера II остается в Южной Африке с мая, куда приехала по делам своего фонда по спасению носорогов, а также планировала остаться на небольшие каникулы, но заболела лор-инфекцией. Из-за того, что врачи запретили ей летать, княгиня не смогла вернуться обратно в Монако и лечится в Южной Африке.

Ранее на этой неделе, как сообщал Hello! князь Альбер II делал заявление, в котором говорил о предстоящем возвращении его супруги домой после окончательной беседы с ее врачами через несколько дней. А также рассказал о других проблемах принцессы.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Associated Press

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