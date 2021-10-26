Княгиня Монако Шарлин поделилась прискорбной новостью

В Instagram супруга князя Монако Альбера II написала душераздирающий пост о своей собаке, которая умерла.
43-летняя принцесса сообщила в Instagram, что ее любимая собака внезапно скончалась. Поделившись фотографией себя и своего щенка, сделанной на прошлое Рождество, Шарлин написала: "Мой маленький ангел умер вчера вечером, ее сбило с ног. Я буду так по тебе скучать, Покойся с миром", - написала Шарлин и добавила смайлик с разбитым сердцем.
Для Шарлин последние несколько месяцев были тяжелыми. Она находится в Южной Африке, перенесла несколько операций под общим наркозом из-за инфекции лор-органов. Ранее в этом месяце ей сделали последнюю операцию и дворце сообщал, что Шарлин в конце октября должна вернуться в Монако, к мужу и детям.
Пока что точная дата ее возвращения домой не называется. Шарлин говорит лишь, что очень скучает по своей дочери Габриэлле и сыну Жаку. А ее муж Альбер II уверяет, что никаких проблем в браке у них нет, его супруга собиралась в Южную Африку по своим благотворительным проектам и вынуждена была остаться там из-за проблем со здоровьем.
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