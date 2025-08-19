Княгиня Монако Шарлин рассказала о трагедии, произошедшей в ее семье

Княгиня Шарлин / © Getty Images

В новом интервью изданию Ouest-France бывшая олимпийская пловчиха рассказала, что утопление ее кузена Ричарда в возрасте пяти лет, когда она тоже была ребенком, побудило ее на активную деятельность в области безопасности на воде.

«Ричард утонул в реке, совсем рядом с домом моего дяди. Ему было всего пять лет. Это было ужасно для всей нашей семьи. Я не думаю, что такая боль когда-либо утихнет», — рассказала княгиня Шарлин изданию.

Шарлин добавила, что умение плавать «должно быть таким же основополагающим правом, как и умение читать. Цена никогда не должна быть препятствием для приобретения жизненно важного навыка», — сказала княгиня.

Шарлин сделала безопасность на воде приоритетом своего фонда, Фонда принцессы Шарлин де Монако, и поддерживает эту инициативу посредством трех программ: «Учимся плавать», «Безопасность на воде» и «Спорт и образование». Фонд был основан в 2014 году и на сегодняшний день помог более чем миллиону человек в более чем 43 странах, работая над предотвращением утоплений и вдохновляя детей через спорт, пишет monaco-tribune.com.

Княгиня Шарлин говорит, что Монако повезло иметь «высококачественные объекты и надзор», но подчеркнула, что «бдительность по-прежнему необходима» и что «нигде нет абсолютной безопасности».

