Княгиня Шарлин блистала на церемонии в платье любимого бренда принцессы Уэльской

Княгиня Шарлин / © Getty Images

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Поводом для выхода в свет стал заключительный гала-концерт 65-й выставки, состоявшийся в Grimaldi Forum. По традиции, церемонию возглавили Их Королевские Высочества князь Альбер II и княгиня Шарлин Монакские.

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / © Getty Images

Перед началом церемонии пара позировала с американским актером Куртом Расселом, который в этом году был удостоен престижной премии «Хрустальная нимфа» и должен был получить награду несколько минут спустя во время гала-вечера, и его женой Голди Хоун.

Голди Хоун, князь Альбер II, княгиня Шарлин и Курт Рассел / © Getty Images

Княгиня Шарлин блистала в нюдовом макси-платье, расшитом пайетками от Jenny Packham - любимого бренда принцессы Уэльской, стоимостью 5811 долларов. Она собрала волосы в низкий пучок, сделала легкий вечерний макияж и надела бриллиантовые серьги-гвоздики. Князь Альбер II был в черном смокинге, который он дополнил белой рубашкой и галстуком-бабочкой.

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Княгиня Шарлин / © Getty Images

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