Княгиня Шарлин готовится вернуться в Монако: стало известно, когда это произойдет

Есть новые известия о состоянии здоровья принцессы Монако Шарлин.

Супруга князя Альбера II на прошлой неделе перенесла последнюю операцию под общим наркозом, которая, как сообщает Дворец, прошла успешно.

Сообщается, что королевская особа вернется в Монако в конце этого месяца, пишет издание HOLA!

Княгиня Шарлин / Associated Press

43- летняя Шарлин перенесла операцию под общим наркозом в пятницу, 8 октября, в Южной Африке. Она оставалась в стране с мая после того, как заболела. У княгини развилась тяжелая лор-инфекция после проведенной процедуры синус-лифтинга в мае, когда она еще находилась в Монако. Шарлин заявляла, что не осознавала, что у нее инфекция, пока не обратилась к специалисту после того, как ее уши начали сильно болеть. С тех пор она перенесла уже несколько операций под общим наркозом, которые прошли успешно.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Associated Press

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За четыре месяца отсутствия в Монако много слухов появилось о том, что брак Шарлин и Альбера II на грани разрыва. Но в прошлом месяце князь Монако, у которого в разные годы действительно было много любовных романов, заявил, что о разводе речи не идет. "Она уехала из Монако не потому, что была расстроена. Она уехала, чтобы выполнить некоторую работу своего благотворительного фонда по спасению носорогов. А также немного отдохнуть", - заявлял Альбер ранее.

Что ж, хочется надеяться, что княгиня Шарлин действительно вскоре вернется домой в Монако к своим 6-летним близнецам – принцессе Габриэлле и принцу Жаку. И, конечно, к мужу Альберу II.

Княгиня Шарлин с детьми / Associated Press

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