Княгиня Шарлин и ее муж Альбер II продемонстрировали нежные чувства на публике

Княжеская чета Монако посетила финал чемпионата мира по регби во Франции.

Игра состоялась между командами Новой Зеландией (All Blacks) и Южной Африкой ("Спрингбокс") на стадионе "Стад де Франс" в Сен-Дени недалеко от Парижа. Шарлин, которая родом из Южной Африки, приехала поддержать команду.

В какой-то момент во время спортивного мероприятия 45-летняя принцесса Шарлин была сфотографирована обнимающей и целующей своего мужа на фоне победы команды из Южной Африки, которая обыграла соперников со счетом 12-11.

На спортивном мероприятии княгиня появилась в темном кашемировом пальто от Max Mara стоимостью 5000 тысяч долларов. В ее ушах были золотые серьги-кольца, на лице - легкий дневной макияж, волосы уложены в стильную прическу и несколько колец было на пальцах.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Ее муж - 65-летний князь Альбер - выглядел элегантно в белой рубашке и красном галстуке, которые он сочетал с темно-синим пиджаком.

Несколько дней назад Шарлин также была замечена на чемпионате вместе с супругом.

Княгиня Шарлин с мужем Альбером / Фото: Getty Images

Напомним, ранее мы писали, что княгиня Шарлин резко высказалась о своем "разводе".

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