Княгиня Шарлин и князь Альбер II поделились трогательным постом в память о Джорджио Армани

Джорджио Армани, княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Именно Армани создал свадебное платье для Шарлин Уиттсток, когда она выходила замуж за князя Альбера II в 2011 году.

Свадьба Альбера II и Шарлин, 2011 год / © Associated Press

Это было платье с пятиметровым шлейфом, украшенным 40 000 кристаллов Swarovski и 20 000 перламутровыми каплями. Платье было с вырезом «лодочка» и элегантной вышивкой спереди на подоле.

Шарлин в день своей свадьбы, 2011 год / © Associated Press

«С глубокой скорбью мы с князем узнали о смерти Джорджио Армани.

Он был знаковой фигурой в мире моды, он создавал и формировал тенденции, которые повлияли на целые поколения.

Среди множества его творений было и мое свадебное платье, представленное в июле 2011 года. Его творчество и достижения переживут его и продолжат быть актуальными в будущем», — подписала пост Ее Светлость княгиня Шарлин.

