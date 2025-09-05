- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 91
- Время на прочтение
- 1 мин
Княгиня Шарлин и князь Альбер II поделились трогательным постом в память о Джорджио Армани
4 августа в возрасте 91 года ушел из жизни легендарный итальянский модельер Джорджио Армани. Князь и княгиня Монако опубликовали в своем Instagram фото с дизайнером и написали трогательный пост.
Именно Армани создал свадебное платье для Шарлин Уиттсток, когда она выходила замуж за князя Альбера II в 2011 году.
Это было платье с пятиметровым шлейфом, украшенным 40 000 кристаллов Swarovski и 20 000 перламутровыми каплями. Платье было с вырезом «лодочка» и элегантной вышивкой спереди на подоле.
«С глубокой скорбью мы с князем узнали о смерти Джорджио Армани.
Он был знаковой фигурой в мире моды, он создавал и формировал тенденции, которые повлияли на целые поколения.
Среди множества его творений было и мое свадебное платье, представленное в июле 2011 года. Его творчество и достижения переживут его и продолжат быть актуальными в будущем», — подписала пост Ее Светлость княгиня Шарлин.
Напомним, ранее мы собрали подборку 10-ти самых знаковых и красивых платьев, созданных модельером Джорджио Армани.