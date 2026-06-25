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Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми посетили праздничное мероприятие в Монако
Княжеская семья Монако посетила празднование Дня Святого Иоанна.
Князь Альбер II и княгиня Шарлин вместе со своими детьми — принцем Жаком и принцессой Габриэллой приняли участие в благословении Святых Даров в Палатинской часовне, которое возглавил Его Преосвященство архиепископ Монако Доминик-Мари Давид.
Затем княжеская семья наблюдала с террасы Княжеского дворца за зажиганием традиционного костра «Батафоэгу». Символ летнего солнцестояния, костер Святого Иоанна, отмечается фольклорной группой «La Palladienne de Monaco», которая продолжает эту традицию танцами вокруг костра.
Княжеская семья разделила этот момент традиции и дружеского общения со многими жителями Монако и гостями, присутствовавшими на мероприятии.
Княгиня Шарлин надела платье от Max Mara цвета слоновой кости, волосы распустила и сделала легкий макияж. А ее дочь принцесса Габриэлла была одета в шелковое платье без рукавов, а волосы собрала заколкой сзади.
Князь Альбер II и принц Жак были в синих классических костюмах и белых рубашках.
Недавно, напомним, княгиня Шарлин присутствовала с мужем на старте третьего этапа Спортивно-благотворительного мероприятия, организованного Фондом принцессы Шарлин Монакской.