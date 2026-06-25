Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми посетили праздничное мероприятие в Монако

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми / © Instagram княжеской семьи Монако

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Князь Альбер II и княгиня Шарлин вместе со своими детьми — принцем Жаком и принцессой Габриэллой приняли участие в благословении Святых Даров в Палатинской часовне, которое возглавил Его Преосвященство архиепископ Монако Доминик-Мари Давид.

Затем княжеская семья наблюдала с террасы Княжеского дворца за зажиганием традиционного костра «Батафоэгу». Символ летнего солнцестояния, костер Святого Иоанна, отмечается фольклорной группой «La Palladienne de Monaco», которая продолжает эту традицию танцами вокруг костра.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми Жаком и Габриэллой / © Instagram княжеской семьи Монако

Княжеская семья разделила этот момент традиции и дружеского общения со многими жителями Монако и гостями, присутствовавшими на мероприятии.

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Княгиня Шарлин надела платье от Max Mara цвета слоновой кости, волосы распустила и сделала легкий макияж. А ее дочь принцесса Габриэлла была одета в шелковое платье без рукавов, а волосы собрала заколкой сзади.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми Жаком и Габриэллой / © Instagram княжеской семьи Монако

Князь Альбер II и принц Жак были в синих классических костюмах и белых рубашках.

Недавно, напомним, княгиня Шарлин присутствовала с мужем на старте третьего этапа Спортивно-благотворительного мероприятия, организованного Фондом принцессы Шарлин Монакской.

Праздник в Монако / © Instagram княжеской семьи Монако

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