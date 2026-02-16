Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми появились на Олимпийских играх

Княжеская семья Монако / © Instagram княжеской семьи Монако

Реклама

Князь Альбер II и ранее на прошлой неделе был замечен на Олимпиаде вместе со своей племянницей — принцессой Александрой Ганноверской и ее парнем, а сейчас к нему присоединилась жена Шарлин и их дети = Жак и Габриэлла.

Князь Альбер II и его племянница принцесса Александра с парнем / © Getty Images

Олимпийские игры занимают особое место в истории семьи Гримальди, но особенно в жизни Альберта и Шарлин. Именно на Олимпийских играх 2000 года в Сиднее их пути впервые пересеклись. Он присутствовал на Играх как член МОК, а она, тогда еще Шарлин Виттсток, была членом южноафриканской команды по плаванию в эстафете.

Княжеская семья Монако / © Instagram княжеской семьи Монако

Эта встреча положила начало отношениям, которые с годами переросли в брак. Шесть лет спустя, во время зимних Олимпийских игр 2006 года в Турине, пара публично подтвердила свой роман.

Реклама

Спустя двадцать лет после этого публичного жеста и двадцать шесть лет с момента их первой встречи, пара вернулась на зимние Олимпийские игры в Италию, но на этот раз в сопровождении своих одиннадцатилетних детей — принца Жака и принцессы Габриэллы.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Семья посетила Олимпийский ледовый стадион, впечатляющий комплекс, посвященный ледовым видам спорта, где наблюдали за женским турниром по керлингу.

Шарлин была одета в светлый свитер с высокой горловиной и кремовую дутую куртку, ее дочь Габриэлла была в кофейном пальто с меховой опушкой, принц Жак надел синее пальто, а Альбер II был в куртке с олимпийской эмблемой.

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Ранее, напомним, мы показывали, как другие королевские особы болели за свои сборные на Олимпийских играх 2026.