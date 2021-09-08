Княгиня Шарлин не смогла разделить со своими детьми их важный день

Княгиня Шарлин не смогла разделить со своими детьми их важный день

Дети княгини Шарлин и князя Альбера II в этом году пошли в школу.

6-летние близнецы принц Жак и принцесса Габриэлла провели первый день в школе, но их мама княгиня Шарлин, к огромному сожалению, не могла присутствовать с ними в этот важный день.

В настоящее время Шарлин выздоравливает от инфекции уха, носа и горла в Южной Африке. Князь Альбер II недавно делал заявление, в котором сообщил, что есть надежда на то, что его супруга сможет вернуться в Монако в сентябре, а не в октябре, как было запланировано раньше. Но после этого Шарлин упала в обморок и ее экстренно доставили в госпиталь.

Княгиня Шарлин с детьми / Associated Press

Позже дворец выпускал заявление и говорил, что Шарлин чувствует себя хорошо и ее здоровью ничего не угрожает.

Что же касается детей, то их сопровождал в школу отец князь Альбер II, учиться они будут в частной католической школе имени Франсуа д'Ассиза-Николя Барре.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Associated Press

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Прически княгини Монако Шарлин (12 фото)

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