Княгиня Шарлин несомненно вернется в Монако: названа причина

Вокруг ситуации княгини Шарлин и князя Монако Альбера II ходит очень много разных домыслов.

Несколько месяцев княгиня Монако живет отдельно от своего мужа и детей – принца Жака и принцессы Габриэллы. Наследникам князя по 6 лет, с матерью они сейчас общаются преимущественно с помощью онлайн-связи. И один раз прилетали ее навещать в Южную Африку, где, собственно, Шарлин все это время и находится.

Официальная версия дворца и самой княгини говорит о том, что из-за осложнений после операции Шарлин не разрешено летать на самолетах, поскольку давление в ее ушах не выравнивается. Еще до этой поездки Шарлин делала синус-лифтинг и трансплантацию кости (это стоматологические вмешательства), которые привели к осложнениям, после присоединившейся инфекции.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Associated Press

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Но есть и другая версия происходящего, согласно которой, княгиня Шарлин просто не хочет возвращаться в Монако к мужу, который имеет внебрачных детей и, очевидно, не является кристально чистой души человеком. Но, приближенные ко дворцу источники утверждают, что Шарлин никогда не оставит своих детей и, как только будет возможно, вернется обратно в Монако.

"Она никогда не бросит своих детей", - говорит источник, близкий к Шарлин, предполагая, что, по ее мнению, принцесса вернется в Монако, как только ее проблемы со здоровьем будут решены, пишет People.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми Жаком и Габриэллой / Associated Press

Cвою 10-ю годовщину свадьбы с 63-летним Альбером Шарлин также провела порознь. Но поделилась в соцсетях трогательным сообщением.

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Свадьба княгини Шарлин и князя Альбера II (10 фото)

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