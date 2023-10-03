Княгиня Шарлин объяснила, зачем удалила свой Instagram

Недавно общественность удивила новость о том, что княгиня Монако Шарлин решила закрыть свою страницу в социальной сети Instagram.

Недавно в интервью, которое принцесса дала каналу News24, она рассказала, что ее очень утомляют слухи о ее так называемом разводе с князем Альбером II, который является отцом ее двоих детей.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Associated Press

"Я нахожу слухи о моем браке утомительными". В частности, она имела в виду заявления немецкой газеты Bild и французского издания Voici о том, что она переехала в Швейцарию и вернулась в Монако "по предварительной договоренности" для проведения официальных встреч с князем. Ранее мы рассказывали, что у супругов теперь сугубо деловые отношения, сообщает Daily Mail.

"Я просто не понимаю, откуда взялись эти слухи", - прокомментировала информацию княгиня.

Княгиня Шарлин с детьми принцессой Габриэллой и принцем Жаком / Фото: Getty Images

Слухи о разводе пары еще больше усилились этим летом, когда Шарлин удалила свой аккаунт в Instagram. Однако мать двоих детей объяснила свою позицию, заявив, что оно было сделано исключительно для защиты частной жизни ее детей. Она рассказала, что хочет как можно дольше держать близнецов подальше от "давления" жизни на публике, хотя она признает, что они уже начинают это понимать.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II с детьми / Фото: Getty Images

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