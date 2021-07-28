Княгиня Шарлин объявилась: супруга князя Монако вышла на связь с подписчиками

Княгиня Шарлин продолжает оставаться в Южной Африке и не может пока что вернуться в Монако, к своему мужу князю Альберу II и детям.

1 и 2 июля 2021 года королевская пара Монако отпраздновала десятилетие своего брака. Но этот день Альбер II и Шарлин провели порознь. Княгиня писала в Instagram трогательный пост о том, как она скучает за семьей и хочет скорее вернуться домой, но не может, поскольку после перенесенных двух операций врачи пока что запрещают ей летать на самолетах.

На днях Шарлин опубликовала еще один пост, в котором поностальгировала. Королевская особа поделилась видео в Instagram, на котором ее подруга Алуиза поет свадебную песню Шарлин и Альбера.

"Дорогая моя подруга Алуиза. Спасибо, что вспомнили нашу свадебную песню. От всего сердца благодарю", - подписала ролик княгиня.

Свадьба княгини Шарлин и князя Альбера II / Getty Images

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Композиция "My Hele Hart" 2009 года южноафриканского квартета Romanz была свадебной песней королевской пары в 2011 году.

Пока Шарлин ностальгирует, ее муж поддерживает олимпийскую делегацию Монако в Токио на Олимпийских играх. А поклонники гадают, если Шарлин действительно не может прилететь в Монако из-за запрета врачей, тогда почему не плывет морем?

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Свадьба княгини Шарлин и князя Альбера II (10 фото)

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