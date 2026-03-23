Княгиня Шарлин очаровала красивым цветочным образом на встрече с японской принцессой
На прошлой неделе в Монако приезжала принцесса Японии Акико. Ее встретили и провели с ней время князь Альбер II и княгиня Шарлин.
Все вместе они официально открыли мероприятие «Япония в Монако» на площади перед Гримальди-форум. Это мероприятие было приурочено к 20-летию установления дипломатических отношений между Монако и Японией.
«В течение 2026 года многочисленные мероприятия будут посвящены этой годовщине, демонстрируя, как подчеркнул Его Светлейшее Высочество князь Альбер в своем обращении, «тесные связи и узы дружбы», объединяющие две страны», - говорится в Instagram княжеской четы.
Княгиня Шарлин появилась на мероприятии в красивом цветочном платье Zimmermann с пуговицами, воротником-стойкой и поясом, подчеркивающим талию. Она дополнила свой весенний образ туфлями-лодочками бежевого цвета от Gianvito Rossi и лаконичными жемчужными серьгами-гвоздиками, а также сделала любимую прическу и легкий макияж.
На выходных, напомним, Шарлин и Альбер II также посетили Бал Роз, учрежденный когда-то матерью Альбера – княгиней Грейс Келли.