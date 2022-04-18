Княгиня Шарлин опубликовала новые фото с семьей в честь Пасхи

Княжеская чета Монако – Шарлин и Альбер II вместе с детьми – принцессой Габриэллой и принцем Жаком предстали на новых праздничных снимках, сделанных в честь Пасхи.

Фотографиями поделилась на своей странице в Instagram княгиня Шарлин.

На одном снимке княгиня запечатлена в церкви со своими детьми и мужем, князем Альбером II, а на следующих фото, которыми она поделилась в сторис, семейство запечатлено в дворцовом саду, они собрались вокруг бассейна с пасхальной корзиной сбоку.

Княжеская чета Монако с детьми / Instagram княгини Шарлин

Все четверо были в светлой одежде, на Шарлин было платье с короткими рукавами, а еще она снова вернула себе привычный оттенок волос, на этот раз перекрасившись из темного в платиновый блонд и сделав еще более короткую стрижку. Шарлин обнимала дочь Габриэллу, а ее супруг Альбер положил руку на плечо сына Жака, продемонстрировав семейное единение.

Княжеская чета Монако с детьми / Instagram княгини Шарлин

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"Счастливой Пасхи", - коротко подписала снимки княгиня.

Ранее писали, что Шарлин снова покинула Монако, но не известно правда ли это, возможно, фото были сделаны раньше, а может быть никуда княгиня и не уезжала. Напомним, несколько месяцев Шарлин провела в швейцарской клинике, где лечилась, но официальный диагноз во дворце публично не озвучивали. А до этого княгиня шесть месяцев находилась на родине в Южной Африке, где ей сделали четыре операции после серьезной инфекции лор-органов.

Княжеская чета Монако с детьми / Instagram княгини Шарлин

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