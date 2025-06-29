Княгиня Шарлин отказалась сопровождать мужа Альбера II в заграничной поездке: что произошло

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

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Ранее на этой неделе дворец объявил, что принцесса вместе с детьми пары, принцем Жаком и принцессой Габриэллой, отказались от поездки.

В пресс-релизе от 25 июня дворец сообщил, что принцесса и 10-летние близнецы не будут участвовать в поездке «в связи с текущими событиями, происходящими на Ближнем Востоке», пишет People.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Вместо Шарлин к князю Альберу присоединятся его сестра принцесса Стефания и ее дети Луи Дюкре, Полин Дюкре и Камилла Готлиб, а также жена Луи — Мари.

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«Принцесса Шарлин хотела бы выразить искреннюю благодарность командам павильона Монако, а также партнерам и хозяевам, которые встречали ее в Японии, за их понимание и постоянную приверженность», — говорится в заявлении дворца.

Княгиня Шарлин с детьми / © Getty Images

Напомним, 1 июля Шарлин и Альбер II отпразднуют 14-ю годовщину свадьбы. Ранее мы рассказывали историю их любви.