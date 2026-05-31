Княгиня Шарлин поделилась милым фото со своими детьми - Жаком и Габриэллой - в честь Дня матери
В этом году 31 мая в Монако отмечают День матери.
Княгиня Монако Шарлин поделилась в княжеском Instagram снимком, на котором запечатлена со соими 11-летними детьми-близнецами – принцем Жаком и принцессой Габриэллой.
«С Днем матери всех мам! ♥️
Желаем всем мамам счастливого Дня матери! ♥️», - подписала под фото Шарлин.
Автором фотографии стала фотограф Ванесса фон Цитцевиц, о чем сообщил княжеский дворец.
Отметим, в Монако День матери празднуется в тот же день, что и во Франции. Праздник не является фиксированным, а дата зависит от церковного календаря. Отмечается он в последнее воскресенье мая.
