Княгиня Шарлин показала, как выглядит после последней операции, но потом удалила фото

Княгиня Шарлин показала, как выглядит после последней операции, но потом удалила фото

Княгиня Шарлин перенесла последнюю операцию и собирается возвращаться в Монако.

В своем Instagram блоге супруга князя Монако Альбера II поделилась новым снимком, который, судя по всему, был сделан после того, как Шарлин сделали последнюю операцию.

Поклонники Шарлин желают ей скорейшего восстановления и возвращения домой к семье и детям. Княгиня опубликовала фотографию, на которой она запечатлена вместе с Мисузулу каЗвелитини, нынешним главой зулусской королевской семьи, и написала рядом: "Спасибо за вашу доброту и поддержку".

Княгиня Шарлин / Instagram княгини Шарлин

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Сотни поклонников королевской семьи Монако написали ей в комментариях: "Спасибо вам за вашу прекрасную душу, вашу любовь к Южной Африке и ее народу. Я прошу вас следовать своей истине", "Мужество, принцесса, которую мы любим, пусть Бог защитит вас", "Приятно видеть, что ты выглядишь такой красивой, но наберись сил!" - пишут фолловеры.

Позже эта фотография Шарлин из ее блога по неизвестной причине исчезла. 8 октября, напомним, Шарлин перенесла последнюю операцию под общим наркозом, которая, как сообщает Дворец, прошла успешно. У княгини развилась тяжелая лор-инфекция после проведенной процедуры синус-лифтинга в мае, когда она еще находилась в Монако. Шарлин заявляла, что не осознавала, что у нее инфекция, пока не обратилась к специалисту после того, как ее уши начали сильно болеть.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Associated Press

Сообщается, что королевская особа вернется в Монако в конце этого месяца.

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