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Княгиня Шарлин появилась на гала-вечере в рубашке Dolce & Gabbana и серьгах за 115 тысяч долларов
Княгиня Шарлин и князь Альбер II присутствовали на гала-вечере Гран-при Формулы-1 в Монако в Монте-Карло.
На торжественной церемонии вручения наград победителям княгиня Шарлин появилась в белой рубашке, расшитой камнями на груди от Dolce & Gabbana и черных широких брюках с высокой талией, дополнив лук черными туфлями-лодочками и атласным прямоугольным клатчем.
Роскошный вечерний лук княгини Монако также дополняли серьги с бриллиантами грушевидной формы в белом золоте от Graff, стоимостью 115 тысяч долларов. Волосы Шарлин были собраны в прическу, а макияж на ее лице был достаточно выразительным.
Князь Альбер II носил в этот вечер черный смокинг, а также белую рубашку и черный галстук-бабочку. Его супруга держала в руках красный букет цветов.
Днем княжеская чета посетила Гран-при Формулы-1, где Ее Светлость появилась в белом комбинезоне от бренда Elie Saab.
Посетила гонки и племянница князя Альбера II - писательница Шарлотта Казираги, выбрав для выхода эффектное баклажановое кожаное платье.