Княгиня Шарлин появилась на мероприятии в образе, который напомнил лук королевы Летиции

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Реклама

Шарлин надела платье-рубашку бело-голубого цвета с принтом от Sara Roka с поясом, подчеркивающим талию, посетив мероприятие Monaco Blue Initiative в Океанографическом музее. Это событие также послужило идеальным поводом для подписания исторического соглашения о сотрудничестве между фондами князя и княгини.

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

На мероприятии, тесно связанном с охраной океана, все взгляды были прикованы к Шарлин, которая продемонстрировала один из своих самых ярких и летних луков.

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

На княгине было платье от итальянского бренда Sara Roka, средней длины из хлопкового поплина, выделяющееся оригинальным кроем. С классическим воротником, застежкой на пуговицы спереди и рукавами три четверти, платье играет с объемом благодаря расклешенной юбке и широкому темно-синему поясу на талии. Шарлин также обула туфли-лодочки Gianvito Rossi и взяла с собой клатч от Dior.

Реклама

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Этот образ Шарлин напоминает нам наряд королевы Летиции, который она носила на Майорке во время летнего отпуска в 2023 году, на летнем приеме во дворце Маривент. Позже это же платье носила и старшая дочь Летиции — принцесса Леонор.

Новости партнеров