ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
198
Время на прочтение
1 мин

Княгиня Шарлин появилась на публике с брошью за 2 миллиона гривен: что это за особенное украшение

Княгиня Шарлин появилась в соборе Нотр-Дам в Монако в элегантном образе и с интересной брошью на груди.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлин

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Вчера Ее Светлость вместе с мужем князем Монако Альбером II присутствовали на мессе в честь праздника Святой Девоты — покровительницы княжества.

Княгиня приехала на мессу в черном пальто, с шарфом на шее и с ободком на голове. Свой элегантный образ она дополнила роскошной брошью от Tiffany & Co, стоимостью 42 000 евро, чуть больше двух миллионов гривен.

Брошь княгини Шарлин / © Getty Images

Брошь княгини Шарлин / © Getty Images

По данным издания Vanitatis, брошь из коллекции, посвященной французскому ювелирному мастеру Жан-Мишелю Шлюмберже, который получивший мировое признание благодаря работе в Tiffany & Co.

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Украшение под названием «Парижское пламя» воссоздает пятиконечную звезду, объятую пламенем, напоминая о движении пылающего огня. В центре украшения сверкающие бриллианты, а элементы выполнены из 18-каратного желтого золота и платины.

Также к образу Шарлин подобрала любимые серьги-пусеты с бриллиантами, очень лаконичные и даже скромные.

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Напомним, на праздновании Дня Святой Девоты также появились дети княжеской пары — принц Жак и принцесса Габриэлла.

Дата публикации
Количество просмотров
198
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie