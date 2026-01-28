- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 198
- Время на прочтение
- 1 мин
Княгиня Шарлин появилась на публике с брошью за 2 миллиона гривен: что это за особенное украшение
Княгиня Шарлин появилась в соборе Нотр-Дам в Монако в элегантном образе и с интересной брошью на груди.
Вчера Ее Светлость вместе с мужем князем Монако Альбером II присутствовали на мессе в честь праздника Святой Девоты — покровительницы княжества.
Княгиня приехала на мессу в черном пальто, с шарфом на шее и с ободком на голове. Свой элегантный образ она дополнила роскошной брошью от Tiffany & Co, стоимостью 42 000 евро, чуть больше двух миллионов гривен.
По данным издания Vanitatis, брошь из коллекции, посвященной французскому ювелирному мастеру Жан-Мишелю Шлюмберже, который получивший мировое признание благодаря работе в Tiffany & Co.
Украшение под названием «Парижское пламя» воссоздает пятиконечную звезду, объятую пламенем, напоминая о движении пылающего огня. В центре украшения сверкающие бриллианты, а элементы выполнены из 18-каратного желтого золота и платины.
Также к образу Шарлин подобрала любимые серьги-пусеты с бриллиантами, очень лаконичные и даже скромные.
Напомним, на праздновании Дня Святой Девоты также появились дети княжеской пары — принц Жак и принцесса Габриэлла.