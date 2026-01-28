Княгиня Шарлин появилась на публике с брошью за 2 миллиона гривен: что это за особенное украшение

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Вчера Ее Светлость вместе с мужем князем Монако Альбером II присутствовали на мессе в честь праздника Святой Девоты — покровительницы княжества.

Княгиня приехала на мессу в черном пальто, с шарфом на шее и с ободком на голове. Свой элегантный образ она дополнила роскошной брошью от Tiffany & Co, стоимостью 42 000 евро, чуть больше двух миллионов гривен.

По данным издания Vanitatis, брошь из коллекции, посвященной французскому ювелирному мастеру Жан-Мишелю Шлюмберже, который получивший мировое признание благодаря работе в Tiffany & Co.

Украшение под названием «Парижское пламя» воссоздает пятиконечную звезду, объятую пламенем, напоминая о движении пылающего огня. В центре украшения сверкающие бриллианты, а элементы выполнены из 18-каратного желтого золота и платины.

Также к образу Шарлин подобрала любимые серьги-пусеты с бриллиантами, очень лаконичные и даже скромные.

Напомним, на праздновании Дня Святой Девоты также появились дети княжеской пары — принц Жак и принцесса Габриэлла.