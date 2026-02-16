- Дата публикации
Княгиня Шарлин появилась на публике со своим самым скромным макияжем
Жена князя Монако отправилась с детьми на Олимпийские игры 2026 в Италию.
Вчера, 15 февраля, Шарлин присутствовала на соревнованиях по скелетону среди смешанных команд в санно-лыжном центре Кортины во время зимних Олимпийских игр 2026 года в Кортине-д’Ампеццо, Милано-Кортина.
На фотографии крупным планом можно рассмотреть макияж княгини. Шарлин сделала очень легкий, едва заметный макияж глаз, только лишь подчеркнув ресницы, а также нанесла розовый блеск на губы, который выглядел очень нежно и был легкой текстуры. Княгиня также дополнила образ лаконичными серьгами-гвоздиками с бриллиантами в ушах, а волосы собрала в маленький низкий пучок.
Шарлин и Альбер также поделились серией фотографий с детьми — принцем Жаком и принцессой Габриэллой, сделанными в этой поездке.