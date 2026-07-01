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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
117
Время на прочтение
1 мин

Княгиня Шарлин приехала на встречу с мужем-князем в деловом костюме и туфлях-лодочках

Недавно княжество Монако потряс взрыв у входа в здание Дворца Солнца, недалеко от площади Мулен, предположительно вызванный посылкой со взрывчаткой.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Княгиня Шарлин и князь Альбер II

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин и князь Альбер II посетили подразделения безопасности после нападения, выразили поддержку мобилизованным службам и высоко оценили их работу в ходе расследования. Инцидент, произошедший во время пребывания семьи Гримальди в Германии, привел к ранениям троих людей.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Шарлин приехала в подразделение в кофейном брючном костюме классического дизайна, под жакетом у нее была белая блузка, а обула княгиня туфли-лодочки в тон на каблуках. Волосы Шарлин были распущены, в ушах сверкали серьги, а на лице легкий макияж.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Князь Альбер II надел синий пиджак и светлые брюки, белую рубашку и синий галстук, а также был обут в кожаные туфли.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Недавно Шарлин и Альбер совершали визит в Германию, где княгиня блистала в эффектном белом платье-рубашке от Loro Piana с поясом на талии и туфлях-лодочках на каблуках.

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Дата публикации
Количество просмотров
117
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