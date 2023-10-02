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Княгиня Шарлин резко высказалась о своем "разводе"

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
1487
Время на прочтение
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Княгиня Шарлин резко высказалась о своем "разводе"

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Associated Press

Княгиня Монако Шарлин назвала слухи о своем предполагаемом разводе с князем Альбером II "утомительными".

В интервью южноафриканскому каналу News24 принцесса сказала, что в браке она "безмятежна и счастлива". Об этом пишет Daily Mail.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Associated Press
Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Associated Press

"Я нахожу слухи о моем браке утомительными. Я просто не понимаю, откуда берутся эти слухи", - прокомментировала свои отношения с князем Альбером II княгиня.

Недавно она удалила свою страницу в Instagram и объяснила такое решение тем, что хотела защитить конфиденциальность своих детей.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images
Княгиня Шарлин и князь Альбер II / Фото: Getty Images

Принцесса рассказала, что хочет уберечь своих близнецов Жака и Габриеллу от давления жизни на глазах у общественности.

Недавно мы рассказывали, что княгиня посетила танцевальный вечер в Монако и появилась на публичном мероприятии с новым цветом волос.

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Дата публикации
Просмотры
1487
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