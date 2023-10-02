Княгиня Шарлин резко высказалась о своем "разводе"

Княгиня Монако Шарлин назвала слухи о своем предполагаемом разводе с князем Альбером II "утомительными".
В интервью южноафриканскому каналу News24 принцесса сказала, что в браке она "безмятежна и счастлива". Об этом пишет Daily Mail.
"Я нахожу слухи о моем браке утомительными. Я просто не понимаю, откуда берутся эти слухи", - прокомментировала свои отношения с князем Альбером II княгиня.
Недавно она удалила свою страницу в Instagram и объяснила такое решение тем, что хотела защитить конфиденциальность своих детей.
Принцесса рассказала, что хочет уберечь своих близнецов Жака и Габриеллу от давления жизни на глазах у общественности.
Недавно мы рассказывали, что княгиня посетила танцевальный вечер в Монако и появилась на публичном мероприятии с новым цветом волос.
Читайте также: