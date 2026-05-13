- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 43
- Время на прочтение
- 2 мин
Княгиня Шарлин со своим братом Гаретом появилась на совершенно особенном мероприятии
Супруга князя Альбера II — княгиня Шарлин — приняла участие в трогательной церемонии, на которой помогла соколу вернуться к нормальной жизни после восьми месяцев восстановления от серьезного перелома крыла и поражения электрическим током.
Вместе с Шарлин на мероприятии присутствовал ее брат Гарет Уиттсток. Вместе они помогли соколу вернуться в дикую природу. Этот случай довольно необычен, поскольку птица провела более восьми месяцев, восстанавливаясь после серьезного перелома крыла.
Животное получило удар электрическим током, что причинило ему многочисленные травмы, включая серьезный перелом крыла, который в обычных случаях приводит к эвтаназии, чтобы предотвратить дальнейшие страдания. Но благодаря ассоциации Instinct Animal — SOS Faune Sauvage, сокол полностью выздоровел и в понедельник был выпущен обратно в свою естественную среду обитания.
Княгиня Шарлин помогла птице совершить первый полет после длительного периода выздоровления. Выпуск птицы состоялся в астрономической обсерватории на плато Калерн в коммуне Кауссоль, примерно в 70 километрах от Монако и дворца семьи Гримальди.
На столь важное мероприятие Шарлин приехала в белой рубашке, джемпере и тканевой куртке сверху, а также в синих джинсах-клеш и рыжих ботинках из замши.
После того, как сокола выпустили на волю, Шарлин произнесла речь, в которой продемонстрировала свою приверженность защите животных. Помимо того, что она является президентом SPA Refuge of Monaco, она предложила свою поддержку ассоциации, благодаря которой стало возможным возвращение сокола, подчеркнув работу смотрителей и волонтеров.
После этого Шарлин вместе со своим братом отправилась во французский город Сен-Сезер-сюр-Сиань, расположенный в самом сердце региона Приморские Альпы. Там она посетила центр спасения животных Instinct Animal — SOS Faune Sauvage, уникальное учреждение в этом регионе, которое работает всего год и уже приняло около 2000 диких животных, попавших в беду. Снимками поделились в Instagram княжеской семьи.
(листайте фото справа)