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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Княгиня Шарлин в белом костюме и серьгах-висюльках на важном мероприятии в княжестве

Княгиня Шарлин приняла участие в традиционном зажжении огней на площади Казино — мероприятии, которое ежегодно в октябре открывает информационную кампанию Княжества о профилактике и диагностике рака молочной железы и гинекологических заболеваний.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Княгиня Шарлин

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Каждый октябрь Монако преображает свой самый узнаваемый образ ради дела, выходящего за рамки любых институциональных интересов. Некоторые из его знаковых зданий освещаются розовым светом, чтобы привлечь внимание к профилактике и диагностике рака молочной железы и гинекологических заболеваний.

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

В эту субботу стартовал новый этап этой инициативы, в котором княгиня Шарлин сыграла ведущую роль. Вместе со своим братом Гаретом Виттстоком она отправилась на площадь Казино в Монте-Карло, чтобы официально открыть месяц мероприятий по повышению осведомленности в Княжестве.

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Для выхода на публику Шарлин выбрала белый брючный костюм Emporio Armani, состоящий из прямого блейзера и соответствующих брюк. Блейзер отличался структурированными плечами, широкими лацканами, нагрудным карманом и двумя боковыми карманами, а под него она надела контрастную черную блузку.

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Слева на ней была небольшая розовая ленточка, символизирующая цель вечера. Завершали образ черные туфли Manolo Blahnik на каблуках, красивая прическа и макияж, а в ушах серьги-висюльки от AE Köchert.

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Отношения княгини Шарлин с организацией «Розовая лента Монако» официально оформились в 2014 году, когда она заняла почетный пост президента ассоциации, основанной в 2011 году. С тех пор Шарлин поддерживает работу, направленную на профилактику, повышение осведомленности и исследования женских онкологических заболеваний.

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