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Княгиня Шарлин в белом костюме и серьгах-висюльках на важном мероприятии в княжестве
Княгиня Шарлин приняла участие в традиционном зажжении огней на площади Казино — мероприятии, которое ежегодно в октябре открывает информационную кампанию Княжества о профилактике и диагностике рака молочной железы и гинекологических заболеваний.
Каждый октябрь Монако преображает свой самый узнаваемый образ ради дела, выходящего за рамки любых институциональных интересов. Некоторые из его знаковых зданий освещаются розовым светом, чтобы привлечь внимание к профилактике и диагностике рака молочной железы и гинекологических заболеваний.
В эту субботу стартовал новый этап этой инициативы, в котором княгиня Шарлин сыграла ведущую роль. Вместе со своим братом Гаретом Виттстоком она отправилась на площадь Казино в Монте-Карло, чтобы официально открыть месяц мероприятий по повышению осведомленности в Княжестве.
Для выхода на публику Шарлин выбрала белый брючный костюм Emporio Armani, состоящий из прямого блейзера и соответствующих брюк. Блейзер отличался структурированными плечами, широкими лацканами, нагрудным карманом и двумя боковыми карманами, а под него она надела контрастную черную блузку.
Слева на ней была небольшая розовая ленточка, символизирующая цель вечера. Завершали образ черные туфли Manolo Blahnik на каблуках, красивая прическа и макияж, а в ушах серьги-висюльки от AE Köchert.
Отношения княгини Шарлин с организацией «Розовая лента Монако» официально оформились в 2014 году, когда она заняла почетный пост президента ассоциации, основанной в 2011 году. С тех пор Шарлин поддерживает работу, направленную на профилактику, повышение осведомленности и исследования женских онкологических заболеваний.