Княгиня Шарлин в белом платье-рубашке и коричневых туфлях-лодочках приехала в Германию

Княгиня Шарлин и принцесса Стефания / © Getty Images

Реклама

В понедельник князь Альбер II и княгиня Шарлин вместе с двумя своими жетьми Жаком и Габриэллой, а также с принцессой Стефанией отправились в Германию, чтобы торжественно открыть тематическую зону Монако в парке «Европа».

Шарлин появилась на мероприятии в белом платье-рубашке с поясом, подчеркивающим талию, обула кожаные коричневые туфли-лодочки на каблуках, а в руках держала маленький кожаный клатч. Ее волосы были собраны в низкий хвост, а в ушах были крупные золотые сверкающие серьги и легкий дневной макияж на лице.

Князь Альбер II, княгиня Шарлин и их дети принц Жак и принцесса Габриэлла / © Getty Images

Принцесса Стефания надела белый брючный костюм, который сочетала с блузкой в тон и несколькими золотыми браслетами на запястье. Она сделала укладку, носила очки в черной оправе и выглядела очень элегантно. А ее брат князь Альбер II облачился в синий пиджак, белую рубашку и светло-серые брюки.

Реклама

Княгиня Шарлин и принцесса Стефания / © Getty Images

Напомним, на днях княгиня Шарлин демонстрировала на публике другой образ. Она посетила выставку, где появилась в платье без рукавов от Beulah London с жемчужными пуговицами и поясом на талии и обута бежевые кожаные туфли-лодочки с открытой пяткой от Gianvito Rossi.

Новости партнеров