Княгиня Шарлин в брючном костюме и туфлях-лодочках посетила открытие приюта для животных

Эти улучшения, инициированные княгиней Шарлин, президентом приюта с сентября 2022 года, стали возможны благодаря поддержке правительства принца, Национального совета и щедрых спонсоров и теперь обеспечивают значительно улучшенные условия жизни для собак и кошек.

«Во время открытия княжеская чета смогла ознакомиться с новыми удобствами: выдвижным навесом для максимального использования солнечного света в вольерах, высокими стенами в вольерах для большего комфорта, зеленью во внутренних помещениях, созданием трех открытых площадок для отдыха животных и „кошачьей гостиной“ внутри кошачьих вольеров для поощрения социализации кошек», — говорится в подписи к фото.

Помимо инфраструктуры, приют теперь стремится стать открытым и гостеприимным местом, ежедневно принимающим посетителей, волонтеров и потенциальных усыновителей, а также разрабатывающим программы для различных групп населения, особенно для пожилых людей и молодежи.

Княгиня Шарлин появилась на мероприятии в песочном брючном костюме, который она носила с белой рубашкой и туфлями-лодочками бежевого цвета от Aquazzura на каблуках. Также Шарлин распустила белокурые волосы, сделала легкий макияж и надела свое помолвочное кольцо.

Напомним, ранее княгиня Шарлин в брючном костюме фасона оверсайз посетила с мужем теннисный матч, правда тогда она выбрала модель оверсайз.

