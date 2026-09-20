Княгиня Шарлин в эффектном костюме любимого королевского бренда посетила церемонию

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

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Они были вручены Его Превосходительству г-ну Кристофу Лемуану, Чрезвычайному и Полномочному Послу Французской Республики в Княжестве Монако.

Эта церемония знаменует начало его миссии в Княжестве, направленной на поддержание давних и тесных франко-монегасских отношений, основанных на особенно прочных человеческих, институциональных, экономических и культурных связях.

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Князь Альбер II и княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин надела на это официальное мероприятие брючный костюм от Bottega Veneta из вискозного шелка, под жакетом у нее была белая рубашка, а обула княгиня туфли-лодочки из нюдовой кожи Aquazzura.

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Князь Альбер II и княгиня Шарлин с господином Кристофом Лемуаном / © Instagram княжеской семьи Монако

Шарлин собрала волосы в прическу и сделала макияж, подчеркивающий ее естественную красоту. Князь Альбер II был одет в этот день в синий классический костюм, белую рубашку и голубой галстук.

Князь Альбер II и княгиня Шарлин с / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин с / © Instagram княжеской семьи Монако

Ранее на этой неделе княгиня в платье интересного дизайна появилась на приеме в Княжеском дворце организованном для представителей национальных обществ.

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