Княгиня Шарлин в элегантном и сдержанном образе приехала на мессу в Монако

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Святая Девота — покровительница Княжества Монако и средиземноморского острова Корсика во Франции. Ранее князь Альбер II и княгиня Шарлин с детьми принцем Жаком и принцессой Габриэллой посещали церемонию сожжения лодки Святой Девоты. После чего семья уже без детей отправилась на мессу.

Княжеская семья Монако / © Getty Images

Шарлин переоделась в длинное темно-синее пальто с шарфом на шее и подобрала ободок в тон, у нее на груди была пришпилена золотая брошь, а в руках она держала небольшую сумку на короткой ручке с золотой фурнитурой.

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Великолепный образ Шарлин дополняли кожаные туфли-лодочки на каблуках, перчатки и серьги-пусеты с бриллиантами, на лице был лаконичный макияж, а волосы собраны в низкую прическу.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Князь Альбер II был в синем костюме, белой рубашке и с серым галстуком. У него на лице были заметны следы недавнего оперативного дерматологического вмешательства, о которых сообщал дворец.