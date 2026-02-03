ТСН в социальных сетях

195
1 мин

Княгиня Шарлин в идельном белом пальто приехала с мужем на концерт

Княгиня Шарлин и князь Альбер II посетили духовный концерт при свечах в соборе Монако, посвященный окончанию торжеств в честь Святой Девоты.

Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлин

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Монако выглядела элегантно, присоединившись к своему супругу князю Альберу II на концерте. На Шарлин было белое эффектное пальто длины до щиколотки, однобортного силуэта, которое княгиня дополнила черным нарядом под низом, остроносой обувью на каблуках и жемчужными серьгами.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Белое пальто Шарлин было одним из трех нарядов, которые она надела во время празднования Дня Святой Девоты, которая является покровительницей Монако. На мессу в собор Нотр-Дам в Монако Шарлин приехала в темном пальто и с брошью за 2 миллиона гривен.

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

А ранее вместе с мужем и детьми она присутствовала на церемонии сожжения лодки, где появилась в однобортное серое пальто из шерсти с шевронным узором от Dolce&Gabbana, стоимостью 3450 евро и высоких сапогах на каблуках Gianvito Rossi.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

