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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
118
Время на прочтение
1 мин

Княгиня Шарлин в комбинезоне цвета морской волны появилась на светском приеме

Княжеская чета Монако посетила светское мероприятие, на котором княгиня Шарлин блистала в роскошном вечернем наряде.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Княгиня Шарлин и князь Альбер II

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Их Светлейшие Высочества князь Альберт II и княгиня Шарлин в сопровождении Макса Ферстаппена и Келли Пике посетили прием по случаю 83-го Гран-при Монако Формулы-1, состоявшемся вчера вечером в Океанографическом музее.

Княгиня Шарлин надела по этому случаю атласный комбинезон цвета морской волны от Embrace Femininity, дополнив его золотыми туфлями-лодочками на каблуках. Княгиня сделала вечернюю прическу и макияж, у нее в ушах сверкали крупные серьги з изумрудами и выразительный макияж на лице.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Князь Альбер II надел темно-синий костюм в сочетании с белой рубашкой и черный галстук.

Ранее княжеская чета посетила празднование Тела Христова в Монако-Вилль, там Шарлин появилась в светлом платье с цветочным принтом – отличный вариант для летнего сезона.

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Дата публикации
Количество просмотров
118
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