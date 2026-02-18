ТСН в социальных сетях

Общество
129
1 мин

Княгиня Шарлин в компании детей — принца Жака и принцессы Габриэллы — показала новые фото из Италии

Княгиня Шарлин все еще проводит время на Олимпийских играх в Италии и ее дети и муж Альбер II вместе с ней.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Княгиня Шарлин с детьми

Княгиня Шарлин с детьми / © Instagram княжеской семьи Монако

Известно, что Шарлин и двое ее детей – 11-летние принц Жак и принцесса Габриэлла посетили Кортинский центр санного спорта, чтобы посмотреть соревнования по скелетону среди смешанных команд.

А также присутствовали на соревнованиях по гигантскому слалому среди женщин на знаменитом склоне «Олимпия делле Тофане».

Княгиня Шарлин с детьми / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин с детьми / © Instagram княжеской семьи Монако

В Instagram княжеского дворца опубликовали фотографии княгини с детьми. Шарлин одета в теплую куртку и черную шапку, а на ее лице максимально естественный макияж. Принц Жак и принцесса Габриэлла также в теплых куртках и шапках.

Ранее семья показывала другие фотографии с Олимпийских игр, которые они посетили все вместе.

Княжеская семья Монако / © Instagram княжеской семьи Монако

Княжеская семья Монако / © Instagram княжеской семьи Монако

