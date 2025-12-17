Княгиня Шарлин в компании своих детей и мужа открыла елку в Монако

Княгиня Шарлин с детьми Жаком и Габриэллой / © Getty Images

Княгиня Шарлин, князь Альбер II и их дети — принц Жак и принцесса Габриэлла — присутствовали сегодня на церемонии открытия традиционной рождественской елки в рамках рождественских праздников во дворце Монако.

Луи Дюкруэ, принцесса Стефания, княгиня Шарлин, принц Жак, принцесса Габриэлла и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня надела белый свитер с высокой горловиной и темное длинное пальто, волосы собрала в низкую прическу и сделала легкий макияж со стрелками и розовой помадой, а у нее в ушах были жемчужные серьги-гвоздики.

Княгиня Шарлин с детьми Жаком и Габриэллой / © Getty Images

11-летняя принцесса Габриэла приехала на праздник в похожем свитере, как у мамы и надела джинсы-клеш, а также меховую курточку цвет керм-брюле.

Ее 11-летний брат принц Жак носит удлиненное дутое пальто с большими накладными карманами и темные брюки. Они оба были без головных уборов, как и их мать Шарлин. А князь Альбер II носит костюм, рубашку и забавный праздничный галстук.

На фото видно, как княгиня раздавала подарки детям, присутствовавшим на празднике.

Княгиня Шарлин, принц Жак и принцесса Габриэлла и князь Альбер II / © Getty Images

Напомним, ранее мы вспоминали пять лучших образов года княгини Монако Шарлин. Она блистала в этом году на многих светских мероприятиях.