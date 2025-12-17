- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 108
- Время на прочтение
- 1 мин
Княгиня Шарлин в компании своих детей и мужа открыла елку в Монако
Княжеская семья Монако открыла традиционную рождественскую елку.
Княгиня Шарлин, князь Альбер II и их дети — принц Жак и принцесса Габриэлла — присутствовали сегодня на церемонии открытия традиционной рождественской елки в рамках рождественских праздников во дворце Монако.
Княгиня надела белый свитер с высокой горловиной и темное длинное пальто, волосы собрала в низкую прическу и сделала легкий макияж со стрелками и розовой помадой, а у нее в ушах были жемчужные серьги-гвоздики.
11-летняя принцесса Габриэла приехала на праздник в похожем свитере, как у мамы и надела джинсы-клеш, а также меховую курточку цвет керм-брюле.
Ее 11-летний брат принц Жак носит удлиненное дутое пальто с большими накладными карманами и темные брюки. Они оба были без головных уборов, как и их мать Шарлин. А князь Альбер II носит костюм, рубашку и забавный праздничный галстук.
На фото видно, как княгиня раздавала подарки детям, присутствовавшим на празднике.
