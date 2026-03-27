Княгиня Шарлин в красивом цветочном платье и с сумкой Dior приехала в больницу
Князь Альбер II и княгиня Шарлин вчера торжественно открыли новое отделение для родителей и детей в больнице княгини Грейс Келли.
Княжеская чета вместе с другими высокопоставленными людьми, осмотрела пространство, полностью посвященное благополучию семей.
Это инновационное отделение состоит из четырех комнат, спроектированных как настоящие убежища, максимально приближенные к домашней обстановке. Родители могут находиться там круглосуточно, поддерживая своего ребенка на протяжении всей его госпитализации.
Предназначенное для уязвимых новорожденных или детей, нуждающихся в особом наблюдении, это отделение сочетает в себе высочайший уровень медицинской помощи с поддержанием важной связи между родителями и ребенком.
Шарлин приехала на мероприятие в цветочном платье миди нежно-голубого цвета от Erdem, туфлях-слингбэках небесно-голубого цвета от Gianvito Rossi на каблуках, а в руках держала мини-сумку Lady D-Joy от Dior. Шарлин сделала фирменную прическу и легкий макияж, а также надела любимые жемчужные серьги-гвоздики.
