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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Княгиня Шарлин в красивом васильковом костюме приехала в детский сад

Князь и княгиня Монако посетили открытие нового муниципального детского сада в самом сердце страны.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Княгиня Шарлин

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Князь Альбер II и княгиня Шарлин посетили учреждение в сопровождении нескольких чиновников княжества. В игровой комнате, оформленной в сине-желтых тонах, княжеская чета провела время с детьми.

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Новый открытый детский сад занимает площадь 700 квадратных метров и рассчитан на 30 мест для младенцев, за которыми ухаживает команда из 13 профессионалов. Центр является частью совместной инициативы города Монако и государства, направленной на прогнозирование потребностей в уходе за детьми раннего возраста к 2030 году.

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин в рамках встречи активно участвовала в общении с детьми, осыпая их любовью и вниманием. На одном из фото она держит на руках маленькую девочку, на других — сидит на полу и играет с ними, демонстрируя естественное и расслабленное поведение.

Княгиня приехала в садик в двубортном жакете от Max Mara из шерстяного крепа нежного василькового цвета и такие же брюки со стрелками, а обута была в балетки Roger Vivier из лакированной кожи цвета слоновой кости.

Шарлин распустила волосы, дополнив образ лаконичными жемчужными серьгами-гвоздиками, подвеской на шее и легким макияжем. Выглядела княгиня прекрасно.

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Ранее, напомним, мы показывали, как княгиня Шарлин в брючном костюме посещала спортивное мероприятие.

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