Княгиня Шарлин в лосинах и шльопках появилась на спортивном мероприятии с детьми

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

В преддверии турнира в Сент-Девот Фонд принцессы Шарлин Монакской провел очередную акцию своей программы «Безопасность на воде» в бассейне стадиона Луи-II. В присутствии княгини 108 детей со всего мира (Южная Африка, Аргентина, Эквадор, Индия, Маврикий, США, Япония, Сингапур и Зимбабве) приняли участие в утреннем мероприятии, посвященном предотвращению утопления.

«Под руководством посла Фонда Пьера Фроллы и его команды из Морской академии Монако, это мероприятие повысило осведомленность детей о методах спасения на воде в увлекательной и познавательной форме, знакомя их с водной средой», — говорится в Instagram княжеской четы Монако.

«Для многих детей это утро стало первым опытом спасения на воде в безопасной, структурированной и благоприятной обстановке. Это прекрасно отражает миссию Фонда принцессы Шарлин Монакской, который на международном уровне занимается предотвращением утоплений и продвижением ценностей солидарности, образования и спорта», — гласит официальное сообщение.

Шарлин с радостью поприсутствовала на мероприятии и пообщалась с детьми и тренерами. Она была одета в белую рубашку, красную спортивную ветровку и лосины, а также обута в специальные тапочки для бассейна.

Супруга князя Монако в прошлом профессиональная пловчиха. Ранее она рассказывала о трагедии, произошедшей в ее семье, когда ее кузен умер от утопления. Теперь она построила целую программу обучения детей тому, как предотвратить такие ситуации.