Княгиня Шарлин в нежном образе и с детьми и мужем посетила пикник в Монако

Княгиня Шарлин с детьми принцем Жаком и принцессой Габриэллой / © Getty Images

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Княгиня Шарлин выбрала нежный наряд для этого выхода. Она была одета в струящееся платье миди из крепа цвета слоновой кости с драпированным декольте и слегка расклешенными рукавами от Erdem и обута в бежевые туфли-слингбэки от Gianvito Rossi. Образ княгиня дополнила серьгами-гвоздиками с жемчугом и сверкающим обручальным кольцом.

Шарлин позировала фотографам рядом со своим мужем князем Альбером II, сыном принцем Жаком и дочерью принцессой Габриэллой в парке принцессы Антуанетты. В руках она держала букет розовых и белых цветов.

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Княгиня Шарлин с детьми принцем Жаком и принцессой Габриэллой / © Getty Images

Ее дочь принцесса Габриэлла надела нежно-розовое платье миди с квадратным вырезом и короткими прозрачными рукавами и обула золотые сандалии. Волосы девочки были распущены и расчесаны по пробору, а на лице легкий макияж, также она держала букет цветов в руках.

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Князь Альбер II, княгиня Шарлин с детьми принцем Жаком и принцессой Габриэллой / © Getty Images

Принц Жак, как и его отец князь Альбер II, был одет в синий пиджак, белую рубашку и бежевые брюки, дополнив образ светлыми туфлями без шнурков. Альберт был в темно-синем пиджаке с металлическими пуговицами, белой рубашке с расстегнутым воротником и светлых брюках.

Принц Жак и принцесса Габриэлла / © Getty Images

Напомним, ранее мы показывали, как княгиня Шарлин блистала на гала-вечере в платье любимого бренда принцессы Кейт.

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