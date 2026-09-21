- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 468
- Время на прочтение
- 2 мин
Княгиня Шарлин в нежном образе и с детьми и мужем посетила пикник в Монако
Князь Альбер II и княгиня Шарлин присутствовали на традиционном пикнике «Pique Nique Monegasque» в Княжестве Монако вместе со своими детьми — принцем Жаком и принцессой Габриэллой.
Княгиня Шарлин выбрала нежный наряд для этого выхода. Она была одета в струящееся платье миди из крепа цвета слоновой кости с драпированным декольте и слегка расклешенными рукавами от Erdem и обута в бежевые туфли-слингбэки от Gianvito Rossi. Образ княгиня дополнила серьгами-гвоздиками с жемчугом и сверкающим обручальным кольцом.
Шарлин позировала фотографам рядом со своим мужем князем Альбером II, сыном принцем Жаком и дочерью принцессой Габриэллой в парке принцессы Антуанетты. В руках она держала букет розовых и белых цветов.
Ее дочь принцесса Габриэлла надела нежно-розовое платье миди с квадратным вырезом и короткими прозрачными рукавами и обула золотые сандалии. Волосы девочки были распущены и расчесаны по пробору, а на лице легкий макияж, также она держала букет цветов в руках.
Принц Жак, как и его отец князь Альбер II, был одет в синий пиджак, белую рубашку и бежевые брюки, дополнив образ светлыми туфлями без шнурков. Альберт был в темно-синем пиджаке с металлическими пуговицами, белой рубашке с расстегнутым воротником и светлых брюках.
Напомним, ранее мы показывали, как княгиня Шарлин блистала на гала-вечере в платье любимого бренда принцессы Кейт.