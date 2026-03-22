Княгиня Шарлин в нежном платье с кейпом приехала на Бал Роз в Монте-Карло
Княгиня Монако Шарлин и ее супруг князь Альбер II посетили ежегодный Бал Роз.
70-й Бал Роз прошел в спортивном клубе Монте-Карло 21 марта 2026 года. Этот бал был учрежденный княгиней Грейс Келли Монакской в 1954 году, он является одним из главных благотворительных мероприятий в Монако и проводится в поддержку Фонда принцессы Грейс.
Княгиня Шарлин появилась на балу в платье, сшитом на заказ Elie Saab. Наряд с одним рукавой-кейпом был расшит камнями на груди, его княгиня дополнила остроносыми туфлями в тон, надела цветочные серьги с бриллиантами в ушах и свое помолвочное кольцо. Также она сделала выразительный макияж и романтичную прическу локонами и позировала в компании своего мужа Альбера, а также обувного кутюрье Кристиана Лубутена.
Князь Альбер II надел черный смокинг в сочетании с белой рубашкой и черным галстуком-бабочкой.
Ранее на этой неделе княгиня Шарлин в золотом брючном костюме и в компании мужа-князя появилась на церемонии награждения победителей премии Michelin Guide 2026, которая прошла в Монако.