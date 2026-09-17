Княгиня Шарлин в платье интересного дизайна появилась на приеме с мужем-князем

Княгиня Шарлин / © Getty Images

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Эта встреча, организованная в Монако Монакским Красным Крестом в этом году объединила национальные общества Андорры, Кипра, Лихтенштейна, Люксембурга и Мальты, а также представителей Международной федерации обществ Красного Креста и Красного Полумесяца и Международного комитета Красного Креста.

Эта встреча посвящена обмену опытом и укреплению сотрудничества между малыми европейскими национальными обществами.

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На встрече княгиня Шарлин появилась в платье миди бежевого цвета из смесовой шерсти с драпировкой и с одним рукавом от Oscar De La Renta, дополнив наряд нюдовыми туфлями-лодочками на каблуках. Она сделала лаконичную прическу и макияж, надела жемчужные серьги и прикрепила брошь к груди.

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Напомним, в прошлый раз мы видели Шарлин во время церемонии прощания с королем Норвегии Харальдом V в Осло, тогда она выглядела достаточно скромно и была в черном брючном костюме от Dior.

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