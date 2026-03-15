Княгиня Шарлин в платье с кристаллами на декольте блистала на гала-вечере с мужем Альбером II

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / © Getty Images

Князь Альбер II, которому вчера исполнилось 68 лет и его супруга княгиня Шарлин присутствовали на благотворительном гала-вечера Provale Solidarite в отеле Georges V в Париже.

Княгиня появилась на светском приеме в платье из кади с вышивкой из мозаичных кристаллов на декольте от Oscar De La Renta. У нее в ушах были крупные серьги с бриллиантами, волосы собраны в элегантную прическу и на лице легкий вечерний макияж.

Также Шарлин носила в этот день прозрачное покрытие на ногтях, а вот рассмотреть ее обувь, к сожалению, не представлялось возможным, так как платье Шарлин было слишком длинным.

Князь надел черный смокинг в сочетании с белоснежной рубашкой, галстуком-бабочкой и идеально начищенными черными туфлями из лаковой кожи.

«Второй год подряд Их Светлейшие Высочества князь Альберт II и княгиня Шарлин в сопровождении г-на Гарета Виттстока посетили благотворительный гала-вечер, организованный Provale, национальным союзом регбистов», - говорится в Instagram княжеской четы.

«За каждой карьерой стоят годы преданности, жертв и преодоления пределов. И мы также знаем, сколько мужества и поддержки требуется для перехода после завершения спортивной карьеры», - произнесла Шарлин речь на мероприятии.

Еще одним ярким событием вечера стал аукцион, на котором было представлено более двадцати исключительных лотов. По этому случаю княжеская чета щедро пожертвовала билеты на финал Кубка мира по регби 2027 года в Австралии, а также VIP-приглашения на следующий Гран-при Формулы-1 в Монако.

Все вырученные средства будут направлены на поддержку нынешних и бывших игроков, столкнувшихся с внезапными жизненными трудностями.

