Княгиня Шарлин в роскошном белом костюме и с семьей посетила празднование Национального дня

Княжеская семья Монако / © Getty Images

Княгиня Шарлин приехала в молочно-белом брючном костюме с одной пуговицей на жакете, а под жакетом у нее была белая блузка с бантом, а обула княгиня молочные остроносые туфли на каблуках. Ее Высочество также надела белую шляпу с вуалью и бриллиантовые серьги, а у нее на пальце сверкало кольцо с бриллиантом, подаренное ее мужем князем Альбером II на помолвку.

Княжеская семья Монако / © Getty Images

Сам князь появился на параде в военной форме. Также там присутствовали и его дети — принц Жак — тоже одет в военную форму и принцесса Габриэлла. Она надела красное пальто, ободок с бантом на голову и обула красные лаковые балетки.

Княгиня Шарлин, принцесса Габриэлла, принц Жак и князь Альбер II / © Getty Images

А недавно княжеская чета приняла участие в традиционной раздаче подарков Красного Креста в Монако.