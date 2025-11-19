ТСН в социальных сетях

Княгиня Шарлин в роскошном белом костюме и с семьей посетила празднование Национального дня

Княжеская чета Монако сегодня вместе с детьми посетила церемонию, посвященную «Национальному дню в Монако», также известному как «День суверенного князя».

Княжеская семья Монако

Княжеская семья Монако / © Getty Images

Княгиня Шарлин приехала в молочно-белом брючном костюме с одной пуговицей на жакете, а под жакетом у нее была белая блузка с бантом, а обула княгиня молочные остроносые туфли на каблуках. Ее Высочество также надела белую шляпу с вуалью и бриллиантовые серьги, а у нее на пальце сверкало кольцо с бриллиантом, подаренное ее мужем князем Альбером II на помолвку.

Княжеская семья Монако / © Getty Images

Княжеская семья Монако / © Getty Images

Сам князь появился на параде в военной форме. Также там присутствовали и его дети — принц Жак — тоже одет в военную форму и принцесса Габриэлла. Она надела красное пальто, ободок с бантом на голову и обула красные лаковые балетки.

Княгиня Шарлин, принцесса Габриэлла, принц Жак и князь Альбер II / © Getty Images

Княгиня Шарлин, принцесса Габриэлла, принц Жак и князь Альбер II / © Getty Images

А недавно княжеская чета приняла участие в традиционной раздаче подарков Красного Креста в Монако.

