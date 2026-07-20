Княгиня Шарлин в роскошном платье цвета шампанского и серьгах за 54 тысячи долларов появилась на балу

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

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Гала-вечер Красного Креста Монако — одно из самых ожидаемых событий в календаре Княжества, объединяющее высшее международное общество. Наряду с «Балом Роз» этот благотворительный гала-вечер является одним из главных светских мероприятий Монте-Карло и одним из случаев, когда князь и княгиня появляются вместе на публике.

В этот вечер княгиня Шарлин оказалась в центре внимания благодаря своему роскошному образу. Княгиня выбрала платье цвета шампанского с халтером Elie Saab, которое выделялось своей нежной металлической отделкой и драпировкой по всей длине платья. В руках у Шарлин был золотистый клатч, расшитый камнями и стразами, в ушах у нее были серьги Ole Lynggaard Copenhagen из 18-каратного золота с морганитом, зеленым турмалином и бриллиантами за 54 500 долларов. Волосы Шарлин собрала в красивую прическу, сделала макияж и светлый маникюр, а обута была в золотистые туфли-лодочки на каблуках.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

Князь Альбер II был в белой рубашке, галстуке-бабочке красного цвета и кремовом пиджаке, черные брюки и обут в лаковые туфли.

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Гала-вечер Красного Креста имеет сильную благотворительную направленность. Шарлин и Альбер ежегодно проводят этот вечер с главной целью сбора средств для монегасской организации и признания ежедневной работы ее сотрудников и волонтеров. Это особенно важное дело для семьи Гримальди, которая имеет давние и тесные исторические связи с этой организацией.

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Getty Images

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