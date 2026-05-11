Княгиня Шарлин в роскошном вечернем наряде появилась на светской церемонии

Княгиня Шарлин / © Instagram княжеской семьи Монако

Проведенное под высоким покровительством Его Светлейшего Высочества Суверенного Князя, это крупное международное мероприятие впервые в Княжестве собрало высокопоставленные военные делегации со всего мира.

Международный совет по военно-спортивным видам спорта, основанный в 1948 году, является ведущей мировой организацией в области военно-спортивных видов спорта. В настоящее время в CISM входят 142 страны-члена, включая Монако с 2010 года, и организация работает над продвижением диалога, мира и сотрудничества посредством спорта.

Вечер ознаменовался вручением наград княжеской чете полковником Нилтоном Гомесом Ролимом, президентом CISM:

Ее Светлейшее Высочество княгиня Шарлин была удостоена звания Великого офицера Ордена Заслуг CISM за ее непоколебимую преданность спорту. А ее супруг князь Альберт II получил звание Почетного члена CISM, став первым главой государства, удостоенным этой престижной награды.

Княгиня Шарлин появилась на мероприятии в черном комбинезоне с прозрачной накидкой от Elie Saab, обута в черные туфли на каблуках и держала в руках маленький клатч. Также Шарлин сделала вечерний макияж и собрала волосы в прическу, оставив спереди несколько локонов.

Князь Альбер II надел военную форму, белую рубашку и черный галстук-бабочку.

