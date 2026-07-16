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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
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Княгиня Шарлин в синем платье любимого бренда приехала на памятное мероприятие с мужем-князем

Княгиня Шарлин и князь Альбер II вместе с 2500 гражданами почтили память погибших в результате теракта в Ницце в 2016 году.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Княгиня Шарлин и князь Альбер II

Княгиня Шарлин и князь Альбер II / © Instagram княжеской семьи Монако

Во вторник княжеская чета посетила церемонию, посвященную 10-й годовщине теракта в Ницце в 2016 году, присоединившись к президенту Франции Эммануэлю Макрону и его жене Брижит в городе на Французской Ривьере во время празднования Дня взятия Бастилии.

Они отмечали десятилетие со дня нападения на Английскую набережную, в результате которого трагически погибли 86 человек.

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48-летняя Шарлин была одета в элегантное темно-синее платье без рукавов Elie Saab и, из-за жары, несла с собой белый веер, а обута была в синие сатиновые туфли на каблуках.

Президент Франции Эммануэль Макрон и Брижит Макрон присоединились к княжеской чете. Первая леди надела белое платье с поясом, а президент был в классическом костюме.

Также на мероприятии присутствовали министры правительства, местные чиновники и около 2500 представителей общественности, а также бывшие президенты Франции Николя Саркози и Франсуа Олланд.

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Дата публикации
Количество просмотров
119
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