Княгиня Шарлин в скромном луке и вместе с мужем появилась на публичном мероприятии

Княжеская чета хоть редко, но все же выходит на публику. На официальной странице княжеской семьи опубликовали кадры с мероприятия, где побывали супруги.

"Альберт II и принцесса Шарлен приняли участие в подготовке операции #8МартаМонако (Международный день прав женщин), создав свои работы с художником Mr OneTeas, которые присоединятся к детям Княжества", - подписали на странице фотографии, автором которых стал штатный фотограф семьи Эрик Мафон.

Шарлин приехала на мероприятие в коротком черном пальто, под которым была черная водолазка и в брюках. Ее волосы были аккуратно уложены, а на лице был легкий дневной макияж. Князь тоже был в пальто и с серым шарфом на шее.

Последний раз на публике вместе мы видели семью с детьми в конце января. Они вышли на балкон после службы в честь праздника святой Девоты – покровительницы Монако.

Княгиня Шарлин с мужем и детьми / Фото: Getty Images

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