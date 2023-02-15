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Княгиня Шарлин в скромном луке и вместе с мужем появилась на публичном мероприятии

Автор
Ольга КузьменкоОльга Кузьменко
Дата публикации
Просмотры
364
Время на прочтение
1 мин
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Княгиня Шарлин в скромном луке и вместе с мужем появилась на публичном мероприятии

Княгиня Шарлин / Фото: Associated Press

Князь Альбер II и княгиня Шарлин вместе посетили мероприятие в Монако.

Княжеская чета хоть редко, но все же выходит на публику. На официальной странице княжеской семьи опубликовали кадры с мероприятия, где побывали супруги.

"Альберт II и принцесса Шарлен приняли участие в подготовке операции #8МартаМонако (Международный день прав женщин), создав свои работы с художником Mr OneTeas, которые присоединятся к детям Княжества", - подписали на странице фотографии, автором которых стал штатный фотограф семьи Эрик Мафон.

Шарлин приехала на мероприятие в коротком черном пальто, под которым была черная водолазка и в брюках. Ее волосы были аккуратно уложены, а на лице был легкий дневной макияж. Князь тоже был в пальто и с серым шарфом на шее.

Последний раз на публике вместе мы видели семью с детьми в конце января. Они вышли на балкон после службы в честь праздника святой Девоты – покровительницы Монако.

Княгиня Шарлин с мужем и детьми / © Getty Images
Княгиня Шарлин с мужем и детьми / Фото: Getty Images

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Дата публикации
Просмотры
364
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