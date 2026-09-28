ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
207
Время на прочтение
1 мин

Княгиня Шарлин в стильном белом жакете и брюках приехала на встречу с президентской четой Франции

Княжеская чета Монако находится с визитом во Франции.

Автор публикации
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Комментарии
Подпишитесь на нас в Google
Президент Макрон, княгиня Шарлин, князь Альбер II и Брижит Макрон

Президент Макрон, княгиня Шарлин, князь Альбер II и Брижит Макрон / © Getty Images

Князь Альбер II и княгиня Шарлин встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном и первой леди Брижит Макрон на встрече под названием «У истоков Европы: за мир и единство», проходящую в конференц-центре имени Робера Шумана в Меце.

На встрече также присутствовал Папа Римский, который в эти дни находится с визитом во Францию.

Президент Макрон, княгиня Шарлин, князь Альбер II и Брижит Макрон / © Getty Images

Президент Макрон, княгиня Шарлин, князь Альбер II и Брижит Макрон / © Getty Images

Княгиня Шарлин надела белый короткий жакет с жемчужной вышивкой на горловине, белые прямые штаны со стрелками, обула нюдовые туфли-лодочки на каблуках и в руках держала белую сумку Lady Dior на короткой ручке. Княгиня собрала волосы в лаконичную прическу и сделала дневной макияж.

Князь Альбер II был в темно-синем костюме, белой рубашке и темно-синим галстуком.

Президент Макрон, княгиня Шарлин, князь Альбер II и Брижит Макрон, а также Папа Римский Лев XIV / © Getty Images

Президент Макрон, княгиня Шарлин, князь Альбер II и Брижит Макрон, а также Папа Римский Лев XIV / © Getty Images

Первая леди Брижит Макрон надела на встречу темное платье-миди с молнией сзади и обула кожаные туфли на высоких каблуках. А президент Макрон был также в темно-синем классическом костюме в сочетании с белой рубашкой и гаслтуком.

Связанные темы

Комментарии
Сортировать:
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie