- Дата публикации
-
- Категория
- Общество
- Количество просмотров
- 207
- Время на прочтение
- 1 мин
Княгиня Шарлин в стильном белом жакете и брюках приехала на встречу с президентской четой Франции
Княжеская чета Монако находится с визитом во Франции.
Князь Альбер II и княгиня Шарлин встретились с президентом Франции Эммануэлем Макроном и первой леди Брижит Макрон на встрече под названием «У истоков Европы: за мир и единство», проходящую в конференц-центре имени Робера Шумана в Меце.
На встрече также присутствовал Папа Римский, который в эти дни находится с визитом во Францию.
Княгиня Шарлин надела белый короткий жакет с жемчужной вышивкой на горловине, белые прямые штаны со стрелками, обула нюдовые туфли-лодочки на каблуках и в руках держала белую сумку Lady Dior на короткой ручке. Княгиня собрала волосы в лаконичную прическу и сделала дневной макияж.
Князь Альбер II был в темно-синем костюме, белой рубашке и темно-синим галстуком.
Первая леди Брижит Макрон надела на встречу темное платье-миди с молнией сзади и обула кожаные туфли на высоких каблуках. А президент Макрон был также в темно-синем классическом костюме в сочетании с белой рубашкой и гаслтуком.