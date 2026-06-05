Княгиня Шарлин в вишневом платье-плиссе и туфлях-слингбэках появилась на Гран-при "Формулы-1"

Княгиня Шарлин / © Getty Images

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Княгиня Шарлин выбрала для поездки на трассу Circuit de Monaco в Монте-Карло платье-плиссе цвета спелой вишни с V-образным вырезом на декольте и поясом с золотой маленькой пряжкой, подчеркивающей талию.

Княгиня распустила свои белокурые волосы, сделала легкий дневной макияж и надела несколько миниатюрных золотых серёг-колец в уши. К образу Шарлин подобрала кожаные туфли-слингбэки с открытой пяткой на не очень высоких каблуках.

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Ее супруг Альбер II облачился в синий пиджак, белую рубашку и песочные брюки.

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Князь Альбер II и княгиня Шарлин / © Getty Images

Напомним, вчера княжеская пара посетила светский прием по случаю 83-го Гран-при Монако «Формулы-1», состоявшемся в Океанографическом музее. На нем Шарлин блистала в комбинезоне цвета морской волны.

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