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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Общество
Количество просмотров
142
Время на прочтение
1 мин

Княгиня Шарлин в вишневом платье-плиссе и туфлях-слингбэках появилась на Гран-при "Формулы-1"

Княжеская чета Монако сегодня посетила тренировочную сессию перед Гран-при «Формулы-1».

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Княгиня Шарлин

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Княгиня Шарлин выбрала для поездки на трассу Circuit de Monaco в Монте-Карло платье-плиссе цвета спелой вишни с V-образным вырезом на декольте и поясом с золотой маленькой пряжкой, подчеркивающей талию.

Княгиня распустила свои белокурые волосы, сделала легкий дневной макияж и надела несколько миниатюрных золотых серёг-колец в уши. К образу Шарлин подобрала кожаные туфли-слингбэки с открытой пяткой на не очень высоких каблуках.

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Княгиня Шарлин / © Getty Images

Ее супруг Альбер II облачился в синий пиджак, белую рубашку и песочные брюки.

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / © Getty Images

Князь Альбер II и княгиня Шарлин / © Getty Images

Напомним, вчера княжеская пара посетила светский прием по случаю 83-го Гран-при Монако «Формулы-1», состоявшемся в Океанографическом музее. На нем Шарлин блистала в комбинезоне цвета морской волны.

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Дата публикации
Количество просмотров
142
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